14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bıraktı, 18 yıl indirimsiz hapis cezasına çarptırıldı

BURSA´nın Karacabey ilçesinde lise öğrencisi C.B.'ye (14) cinsel istismarda bulunup, hamile kalmasına neden olan Şahin K. (22), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanığın cezasında indirim yapmadı.

Olay, 2023 yılının Mart ayında meydana geldi. Lise öğrencisi olan C.B, 1´i erkek 1´i kız, 2 arkadaşıyla birlikte, kendisini davet eden sevgilisi Şahin K.'nin babaannesinin evine gitti. İddiaya göre C.B.'yi evdeki ayrı bir odaya çağıran Şahin K., yalnız kaldıklarında cinsel istismarda bulundu. Olaydan 6 hafta sonra karın ağrısı şikayeti ile doktora giden C.B., hamile olduğunu öğrenince durumu ailesine anlattı. C.B.´nin ailesinin polise şikayeti üzerine gözaltına alınan Şahin K. tutuklandı. C.B.´nin gebeliği ise Karacabey Sulh Ceza Hakimliği´nin kararıyla sonlandırıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan C.B., şüphelinin eski sevgilisi olduğunu, olay günü 2 arkadaşı ile birlikte, Şahin K.´nin babaannesinin evine gittiklerini söyledi. Evde yalnız kaldıkları sırada, izin vermemesine rağmen Şahin K.'nin cinsel istismarda bulunduğunu belirten C.B., şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakkında Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Şahin K., duruşmalarda yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, C.B. ile kendi rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü. Şahin K., "C.B.'nin 16 yaşında olduğunu, 10´uncu sınıfa gittiğini biliyordum. Kendisiyle zorla değil, isteğiyle birlikte olduk. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

MESAJLARI DELİL OLARAK SUNDU

Şahin K., yargılama sürecinde, emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerini yineleyip, beraatini ve tahliyesini talep ederken, sanık avukatı Sedat Gülen ise karar duruşmasında yaptığı savunmada, müvekkili ile C.B. arasındaki sosyal medya ve WhatsApp yazışmalarını mahkemeye delil olarak sundu. Gülen, cinsel istismar suçunun oluşmadığını ve müvekkilinin mağdurla kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyerek, "Sanığın mağdura tecavüz etmediği net bir şekilde bellidir. Dosyanın içerisinde yer alan Instagram mesajlarında bu durum ortaya koyulmuştur. Çünkü sanık ve mağdur arasındaki mesajların ilişkiden sonra yazıldığı bellidir. Mesajların içeriği yaşadıkları cinsel ilişkidir ve tekrarına ilişkin yazışmalar vardır. Bu bile rıza ile cinsel ilişkinin ortaya koyulduğunu göstermektedir. Ayrıca yine mağdurun cep telefonundaki WhatsApp kayıtlarına baktığımızda, 3 arkadaşı ile olan mesajlaşmalarda, yine rıza ile cinsel ilişkiye girdiği net bellidir. Bu mesajlarda mağdur arkadaşlarına, `Şahin ile sevgiliydik. Şahin beni aldattı, beni engelledi. Telefonlarıma cevap vermiyor´ demiştir" ifadelerini kullandı.

`YAŞINI BİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL´ DİYEREK KUZENİNİ TANIK OLARAK GÖSTERDİ

Avukat Gülen, Ekim 2008 doğumlu olan mağdurun, suç tarihinde ay itibarıyla 15 yaşına girmediğine ve aradaki 7 aylık zaman dilimi nedeniyle müvekkilinin üzerine atılı suç vasfının değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buradaki tek sıkıntı, mağdurun yaşının 14 olmasıdır. Sanığın `taksirli sorumluluk´ kapsamında hata hükümlerinden yararlanması gerekmektedir. Aynı okula gitmedikleri, aynı mahallede yaşamadıkları ve bir arkadaş ortamında tanıştıkları için sanığın mağdurun yaşını tam olarak bilmesi mümkün değildir. Mağdur yaşını sanığa söylerken kaç olarak söylemişse, sanığın mağdurun yaşını o şekilde bilmesi hayatın olağan akışına uygundur. Kaldı ki müvekkilim hem emniyet hem savcılık hem de mahkemedeki ifadesinde, defaatle, mağdurun kendisini tanıtırken 16 yaşında olduğunu söylediğini belirtmiştir. Mağdur, yaşı konusunda sanığı yanıltmıştır. Bunun en büyük tanığı mağdurun kuzenidir. Kuzeni mahkemede verdiği ifadede, mağdur ile sanığı kendisinin tanıştırdığını ve tanışma sırasında mağdurun yaşını 16 olarak söylediğini belirtmiştir. Dolayısıyla sanık yaş konusunda hataya düşmüştür ve mağdurun yaşının küçük olduğunu bildiği takdirde, onunla ilişki yaşamayacağını defaatle söylemiştir."

`MİNYON TİPLİ OLDUĞU İÇİN KÜÇÜK OLDUĞUNU ANLAYABİLİRDİ´

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun minyon tipli olduğuna, mağduru ilk kez gören birinin dahi yaşının küçük olduğunu anlayabileceğini belirterek, suçunu sabit gördüğü Şahin K.'ye `çocuğun nitelikli cinsel istismarı´ suçundan 18 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet verilen cezada hiç bir indirim de yapmadı.