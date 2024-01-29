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        Bursa'da hırsızlıktan aranan kişi çaldığı arabayla yakalandı

        Hırsızlıktan araması bulunan Ahmet M. (43) Bursa'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:33
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        Bursa'da hırsızlıktan aranan kişi çaldığı arabayla yakalandı
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        Hırsızlıktan araması bulunan Ahmet M. (43) Bursa'da yakalandı.

        Edinilen bilgiye göre Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği Ekipleri, Bursa’dan Karacabey’e seyir halinde olan 16 ECM 20 plakalı çalıntı aracı takibe aldı.

        Araç Şahinköy civarında durdurulurken, araç sürücüsü Ahmet M. aracı bırakarak bir anda kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan Ahmet M’nin üstünden, bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ve aparat çıktı.

        Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen Ahmet M. gözaltına alınırken aracın yapılan sorgulamasında çalıntı olduğu anlaşıldı.

        Zanlı, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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