Hırsızlıktan aranan şüpheli, çaldığı otomobille yakalandı

BURSA´nın Karacabey ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. (43), çalıntı otomobille yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Karacabey yönüne giden 16 ECM 20 plakalı çalıntı otomobili takibe başladı. Otomobili Şahinköy Mahallesi civarında durdurup, yaya olarak kaçan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. olduğu belirlendi. Ahmet M.´nin yapılan üst aramasında, sentetik kannabinoid, metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan pipe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.