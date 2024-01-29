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        Hırsızlıktan aranan şüpheli, çaldığı otomobille yakalandı

        BURSA´nın Karacabey ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. (43), çalıntı otomobille yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:35
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        Hırsızlıktan aranan şüpheli, çaldığı otomobille yakalandı
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        BURSA´nın Karacabey ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. (43), çalıntı otomobille yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Karacabey yönüne giden 16 ECM 20 plakalı çalıntı otomobili takibe başladı. Otomobili Şahinköy Mahallesi civarında durdurup, yaya olarak kaçan şüpheli, takip sonucu yakalandı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan aranan Ahmet M. olduğu belirlendi. Ahmet M.´nin yapılan üst aramasında, sentetik kannabinoid, metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan pipe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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