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        Bursa ana kucağı eğitim merkezlerinde yarıyıla özel etkinlikler düzenlendi

        –Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli olduğu kadar verimli bir tatil geçirmesi için Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:50
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        Bursa ana kucağı eğitim merkezlerinde yarıyıla özel etkinlikler düzenlendi
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        –Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli olduğu kadar verimli bir tatil geçirmesi için Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Bursa’da 4-6 yaş aralığındaki çocuklar için yarıyıl tatilinde Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde özel etkinlikler düzenlendi.

        Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, öğrenme süreçlerini desteklemek ve sosyal becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları, miniklere eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşattı. Etkinliklerle el becerilerini geliştiren, sanatla tanışan ve farklı kültürleri keşfeden çocuklar, hem öğrendi, hem eğlendi.

        Hafta boyunca Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri'nde gerçekleştirilen etkinlikler arasında Vatan Ana Kucağı'nda Renkli Kuklalar Çalışması, Alacahırka Ana Kucağı'nda Kar Deneyi ve Kar Küresi yapımı, Hocataşkın Ana Kucağı'nda Tohum Topu Yapımı, Mudanya Ana Kucağı'nda Dot Mandala, Emek Ana Kucağı'nda Adımın Baş Harfi Tasarım Çalışması ve Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde Kudüs’ün Renkleri atölye çalışmaları ilgi gördü.

        Haftanın kapanışında, çocuklar ve aileler, renkleri atölye çalışmaları ile Filistin'deki insanların yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Atölye çalışmaları sırasında çocuklara, oradaki insanların yaşadığı deneyimleri anlamaları ve empati geliştirmeleri sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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