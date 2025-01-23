Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yenişehir'de 2 kadının evden hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ev sahibinin pazarda olduğu sırada evin kapısını kartla açıp 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan 2 kadın şüpheliden 1'i polis ekipleri tarafından 30 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:43 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenişehir'de 2 kadının evden hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı
        ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde ev sahibinin pazarda olduğu sırada evin kapısını kartla açıp 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan 2 kadın şüpheliden 1'i polis ekipleri tarafından 30 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

        Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibinin semt pazarına gitmesini fırsat bilen 2 hırsızlık şüphelisi, iddiaya göre kredi kartıyla kapıyı açıp eve girdi. Yatak odasının çekmecesinde bulunan 125 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan hırsızlar, hızla apartmandan uzaklaştı. Pazarda alışverişini tamamlayıp dönen ev sahibi, odaları dağınık görünce yaptığı kontrolde altın ve paralarının çalındığını saptadı. Haber verilmesi üzerine adrese gelen ekipler, 30 güvenlik kamerası izleyerek kaçan kadın hırsızların kimliğini tespit etti. 2 hırsızlık şüphelisinden 1’i yakalanırken, kimliği belirlenen diğer şüpheli aranıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acil durum uzmanı anlattı
        Acil durum uzmanı anlattı
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Trump: Petrol fiyatlarını düşürün
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!

        Benzer Haberler

        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Bursa'da evden altın ve para çalan şüpheli yakalandı
        Bursa'da evden altın ve para çalan şüpheli yakalandı
        Dini duyguları istismar ettiği iddia edilen kadına 'dolandırıcılık'tan tutu...
        Dini duyguları istismar ettiği iddia edilen kadına 'dolandırıcılık'tan tutu...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri...
        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...