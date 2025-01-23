Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri için sabah ayrılacakmış

        BOLU Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimleri Yasemen (41) ve Erhan Tüzgiray (48) çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8), Bursa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri için sabah ayrılacakmış
        ABONE OL

        BOLU Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden diş hekimleri Yasemen (41) ve Erhan Tüzgiray (48) çifti ile çocukları Defne (11) ve Demir (8), Bursa’da toprağa verildi. Palandöken Kayak Tesisleri'ne gitmeyi düşünen ailenin uzak olduğu için Bolu Kartalkaya'yı tercih ettiği, cumartesi günü otele giriş yaptıkları, kaldıkları 7’nci kattaki odayı beğenmedikleri için de pazartesi akşamı ayrılmak için eşyalarını topladıkları, ancak yangına yakalandıkları belirtildi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan yangında Dr. Dt. Yasemen Boncuk Tüzgiray, Diş Hekimi Erhan Tüzgiray ile çocukları Defne ve Demir hayatını kaybetti. Yasemen Boncuk Tüzgiray ile 2 çocuğunun Bursa’da, Erhan Tüzgiray’ın ise ailesinin de yaşadığı Ankara’da toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Ancak daha sonra Erhan Tüzgiray’ın da Bursa’da defnedilmesine karar verildi.

        Yasemen ve Erhan Tüzgiray çifti ile çocukları Defne ve Demir için bugün ikindide Bademli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İdris Tataroğlu, belediye başkanları, partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Yasemin ve Erhan Tüzgiray'ın ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından çift ile çocukları, Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        AYNI ÜNİVERSİTEDEN MEZUNLAR

        Aslen Bursalı olan Yasemen Boncuk Tüzgiray ile Samsunlu olan Erhan Tüzgiray’ın Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduğu, 2012 yılında evlenip Ankara’da yaşadıkları ve özel bir diş kliniğinde çalıştıkları belirtildi.

        AYRILMAK İÇİN EŞYALARI TOPLAMIŞLAR

        Çiftin çocukları, 5’inci sınıf öğrencisi Defne ile 2’nci sınıf öğrencisi Demir’i karne hediyesi olarak kayak yapmaları için Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi’ne götürmek istediği, ancak uzak olması nedeniyle Bolu Kartalkaya’yı tercih ettikleri belirtildi. Tatilin ilk günü olan cumartesi günü Grand Kartal Otel'e giriş yapan ailenin 7'nci kattaki odalarına yerleştikleri, beğenmedikleri için de pazartesi akşamı eşyalarını toplayıp sabah ayrılmayı planladıkları, ancak yangına yakalandıkları bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı
        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı
        Yılda 20 bin kalp-damar hastasına müdahale edilen hastanede günde 100 kardi...
        Yılda 20 bin kalp-damar hastasına müdahale edilen hastanede günde 100 kardi...
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2024'ü rekorla tamamladı
        Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2024'ü rekorla tamamladı