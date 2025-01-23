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        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:34
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        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler ve WhatsApp üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Derman Gönül A. hakkında soruşturma başlattı.

        Şüpheli, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun"a aykırı davranmak ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Bir televizyon programına katılan ve "üfürükçülük" yaptığı iddia edilen Derman Gönül A, canlı yayında "Ben Mehdi azamın hizmetçisiyim." ifadesini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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