Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliyede (2)

Bursa'nınİnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.’yı bıçakla yaraladıktan sonra otomobille kaçarken kaza yapıp, yanındaki arkadaşı Serhat Alkan’ın ölümüne neden olan Murat Mortaş, adliyeye sevk edildi. İfadesinde, Serhat K.’yı bıçaklamadığını söylediği öğrenilen Mortaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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