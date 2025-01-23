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        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:25
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        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'nınİnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.’yı bıçakla yaraladıktan sonra otomobille kaçarken kaza yapıp, yanındaki arkadaşı Serhat Alkan’ın ölümüne neden olan Murat Mortaş, adliyeye sevk edildi. İfadesinde, Serhat K.’yı bıçaklamadığını söylediği öğrenilen Mortaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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