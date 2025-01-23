Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da evden altın ve para çalan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde girdikleri evden altın ve bir miktar para çaldığı belirlenen iki şüpheliden biri yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 19:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da evden altın ve para çalan şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde girdikleri evden altın ve bir miktar para çaldığı belirlenen iki şüpheliden biri yakalandı.

        İlçedeki bir evden 125 bin lira değerinde altın ve para çalındığı ihbar üzerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, eve giren şüphelilerden Ç.U'yu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İki şüphelinin eve girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

        Benzer Haberler

        Dini duyguları istismar ettiği iddia edilen kadına 'dolandırıcılık'tan tutu...
        Dini duyguları istismar ettiği iddia edilen kadına 'dolandırıcılık'tan tutu...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri...
        Bolu'daki yangında ölen diş hekimi çift ile çocukları, oteli beğenmedikleri...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...
        Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ce...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Bıçaklı kavga sonrası kaçarken arkadaşının ölümüne neden olan şüpheli adliy...
        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı
        Denetimli serbestlik hükümlüleri Bursa'da okul temizliği yaptı