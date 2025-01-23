Bursa'da evden altın ve para çalan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde girdikleri evden altın ve bir miktar para çaldığı belirlenen iki şüpheliden biri yakalandı.

İlçedeki bir evden 125 bin lira değerinde altın ve para çalındığı ihbar üzerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, eve giren şüphelilerden Ç.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İki şüphelinin eve girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.