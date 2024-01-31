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        İnegölspor - GMG Kastamonuspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:20
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        İnegölspor - GMG Kastamonuspor: 1-1
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        STAT: İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Samed Karakoç, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum (Dk. 76 Umut Doğdu), Okan Deniz (Dk. 64 Ömer Gür), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 81 Uğur Mustafa Türk)

        GMG KASTAMONUSPOR:  Abdullah Yiğiter - İsmail Güven, Okan Eken, Mustafa Alptekin Çaylı, Yusuf Türk (Dk. 59 Muhammet Arslantaş), İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Yılmaz, Yiğitali Bayrak (Dk. 73 Ali Akkuş), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Dk. 81 Samed Ali Kaya)

        GOLLER: Dk. 90+7 Kadir Turhan (İnegölspor) - Dk. 90 Okan Eken (GMG Kastamonuspor)

        SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk, Samed Karakoç (İnegölspor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

        90'ıncı dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Muhammet'in kaleye şutunda topa dokunan Okan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        90+7'nci dakikada İnegölspor atağında topla buluşan Kadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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