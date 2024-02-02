Ucuz fiyata lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandıran avukatın, para gönderdiği 20 kişiden 3'ü tutuklandı

BURSA´da, avukat Yusuf Ç.´nin, piyasa fiyatının altında sıfır otomobil sahibi olma vaadiyle 25 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı. 4'ü ev hapsi olmak üzere 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilinen otomobil markalarının satışını ve servis hizmetini yapan bir firmanın da avukatı olan, Bursa Barosu´na kayıtlı Yusuf Ç., iddiaya göre, piyasa fiyatının altında rakamlarla otomobil satışı yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptı. Avukat Yusuf Ç.´ye yüklü miktarlarda para veren kişiler, kendisine ulaşamayıp şikayette bulununca dolandırıcılık ortaya çıktı. Toplamda 150 milyon lira ödeme yapan 10 mağdurun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada avukatın Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Avukat Yusuf Ç., `nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik´ suçlamasıyla 2023 yılının Ekim ayında yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat Yusuf Ç.'nin, hakim olan babasının banka hesaplarından da 800 bin lira çektiği iddia edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 17 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 20 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 şüpheliden 17´sinin `Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı´ suçundan tutuklama talebiyle, 3 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü ev hapsi olmak üzere 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.