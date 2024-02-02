Bursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan avukat Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla gözaltına alınan şüphelilere yüksek tutarda para gönderdiği tespit edilmişti.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü "konutu terk etmeme" olmak üzere 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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