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        DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN CİPTE SIKIŞTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:28
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        DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN CİPTE SIKIŞTI
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan cip, elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Murat E. (23) yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 BHA 076 plakalı ciple seyir halinde olan Murat E., iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat E., ciple yol kenarındaki elektrik panosu ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Murat E., ters dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan Murat E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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