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        'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalanınca; 'Psikolojik sorunlarım var' dedi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Furkan Ö. (27), yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Polis ekiplerine 'Psikolojik sorunlarım var' diyerek kendini savunan Furkan Ö. ve arkadaşı Murat G. (26) gözaltına alındı. Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçtığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 02:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00
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        'Dur' ihtarından kaçan sürücü yakalanınca; 'Psikolojik sorunlarım var' dedi
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan Furkan Ö. (27), yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Polis ekiplerine 'Psikolojik sorunlarım var' diyerek kendini savunan Furkan Ö. ve arkadaşı Murat G. (26) gözaltına alındı. Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçtığı öğrenildi.

        Olay saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi üzerinde denetleme yapan trafik ekipleri, şüphelendikleri 16 KLT 07 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis aracına çarpıp hızla kaçtı. Ekipler, bunun üzerine aracı yakalamak için takibe başladı. Ankara Karayolu üzerinden Bozüyük istikametine doğru kaçarken sol ön lastiği patlayan sürücü, durmadan kaçmaya devam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından ekipler, aracın önüne geçerek durdurdu. Aracı durduran şüpheli arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin Furkan Ö. ve Murat G. olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı öğrenilen Furkan Ö., polise ekiplerine, "Amirim psikolojik sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ben kaçtım. Ama bunları nasıl yaptım yemin ediyorum bilmiyorum. Hayatım bitti amirim benim" diyerek yalvardı.

        Ekipler, Furkan Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, 'Dur' ihtarına uymamaktan bin 440 lira, makas atmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uyguladı. Sürücü ve arkadaşı Murat G.(26) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Öte yandan  Furkan Ö.'nün daha önce de 3 kez ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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