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        Yeşil reçeteli ilaç almak için eczacıyı tehdit edip, polislere saldırdı

        BURSA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip, gelen polislere de saldıran şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:30
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        Yeşil reçeteli ilaç almak için eczacıyı tehdit edip, polislere saldırdı
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        BURSA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip, gelen polislere de saldıran şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi. Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı. Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı. Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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