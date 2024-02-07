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        Satın aldığı motosikletiyle kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin 977 TL ceza yazıldı 

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde,1 saat önce satın aldığı motosikletiyle evine giderken kaza yapan sürücü M.Ç. (16) yaralanırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:20
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        Satın aldığı motosikletiyle kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin 977 TL ceza yazıldı 
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde,1 saat önce satın aldığı motosikletiyle evine giderken kaza yapan sürücü M.Ç. (16) yaralanırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Ç. 1 saat önce aldığı satın aldığı henüz tescil ettirmediği motosikleti ile evine gitmek üzere yola çıktı. Çevre yolunda giden M.Ç. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada genç sürücü yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekilirken, kaza ile ilgili  soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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