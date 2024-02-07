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        Hırsızlık için girdiği evin sahibi ile arkadaşını 5 saat sonra caddede bıçakladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oktay A. (27), hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile karşılaşıp kavga etti. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi Fırat T.'yi göğsünden, yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) ise bacağından bıçaklayıp kaçtı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 22:30
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        Hırsızlık için girdiği evin sahibi ile arkadaşını 5 saat sonra caddede bıçakladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Oktay A. (27), hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile karşılaşıp kavga etti. Polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra caddede karşılaşıp tartıştığı ev sahibi Fırat T.'yi göğsünden, yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) ise bacağından bıçaklayıp kaçtı. 

        Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

        5 SAAT SONRA BIÇAKLADI

        Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesinde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fırat T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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