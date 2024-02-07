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        TOFAŞ - Cholet Basket: 84-71

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:30
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        TOFAŞ - Cholet Basket: 84-71
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Georgios Poursanidis, Lorenzo Baldini

        TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 11, Prewitt 6, Homesley 22, Ege Demir 1, O'Brien 12, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 6

        CHOLET BASKET: Sousa 2, Ayayi 7, Randall 14, Sako 13, Tillie 3, Sinha 2, Salaun 11, Campbell 13, Hruban 6

        1'İNCİ PERİYOT: 19-17

        DEVRE: 42-31

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-47

        FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Cholet Basket'i 84-71 mağlup etti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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