TOFAŞ - Cholet Basket: 84-71
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Georgios Poursanidis, Lorenzo Baldini
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 11, Prewitt 6, Homesley 22, Ege Demir 1, O'Brien 12, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 6
CHOLET BASKET: Sousa 2, Ayayi 7, Randall 14, Sako 13, Tillie 3, Sinha 2, Salaun 11, Campbell 13, Hruban 6
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
DEVRE: 42-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-47
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 3'üncü hafta maçında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Cholet Basket'i 84-71 mağlup etti.
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