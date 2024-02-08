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        Hırsızlık için girdiği evin sahibi ile arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) bıçaklayıp kaçan Oktay A. (27), saklandığı metruk binada yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:50
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        Hırsızlık için girdiği evin sahibi ile arkadaşını bıçaklayan şüpheli yakalandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, hırsızlık için girdiği evin sahibi Fırat T. (29) ile yanındaki arkadaşı Musa C.'yi (22) bıçaklayıp kaçan Oktay A. (27), saklandığı metruk binada yakalandı.

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A., Fırat T.'nin evine hırsızlık için girdi. O sırada eve gelen Fırat T., Oktay A.'yı yakaladı. Fırat T.'nin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İkili arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Oktay A. ile Fırat T., daha sonra serbest bırakıldı.

        5 SAAT SONRA BIÇAKLADI

        Serbest bırakılan Oktay A., olaydan 5 saat sonra Fırat T. ve arkadaşı Musa C. ile Murat Caddesi'nde yürürken karşılaştı. Fırat T. ile Oktay A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay A., elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Fırat T. ve Musa C. kanlar içerisinde kalırken, Oktay A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli, 16 saat sonra, olay yerine 3 kilometre mesafedeki metruk bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Oktay A.´nın işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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