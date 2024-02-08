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        Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:58
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        Anne ve babasını pompalı tüfekle öldürdü, yaralı kardeşinin boğazını kesti (5)
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        CANAVARCAHİSLE AKRABAYI ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Bursa'da babası Seyithan Yayaşit ile annesi Zozan Yayaşit'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay yerinden yaralı halde kaçmaya çalışan kardeşi Mücahit Yayaşit'i de boğazını bıçakla keserek öldüren Abdulsamet Yayaşit, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yayaşit, 'Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Üstsoy´dan Akrabayı Kasten Öldürmek ve Kadına Karşı Kasten Öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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