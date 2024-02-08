Bursa'da servis aracı sahibini öldüren sanığa 27 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Bursa'da servis taşımacılığı yapan Kamil Öğütçü'nün silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık 27 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Dinç (47), maktulün eşi Kamile Öğütçü ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün eşi sanığın cezalandırılmasını istedi.

Öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri süren Ali Dinç, "Keşke namlu bana dönük olsaydı da ben ölseydim. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim." savunmasını yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Dinç'e maktule karşı eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, sevgilisi Aysun Y'ye karşı eyleminden dolayı hükmedilen "olası kastla yaralama" suçundan 10 ay hapis ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası için ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde geçen yıl mayıs ayında, Kamil Öğütçü (50), Ali Dinç tarafından sevgilisi Aysun Y'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurularak öldürülmüştü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Dinç ve Aysun Y'yi gözaltına almıştı. Ali Dinç tutuklanmış, Aysun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.