Osmanlı'daki 'zimem defteri' geleneğini yaşatan eski muhtar, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

BURSA'da eski muhtar İsmail Yetim (65), Osmanlı’da ramazan ayında, zenginlerin esnafı dolaşarak, ‘zimem defteri’ denilen borç defterinin bir kısmını ya da tamamını satın alması geleneğini yaşatarak, bayram öncesi, mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları ödedi. Trabzon’daki fındık bahçesinin geliri ile arife günü 15 kişinin, 14 bin 250 liralık bakkal borcunu ödeyen ve ayırdığı 50 bin liralık bütçe ile Ramazan Bayramı boyunca, bakkal borçlarını ödemeye devam edeceğini söyleyen Yetim, “Benim soyadım Yetim. Ben yetim değilim, ancak soyadım her zaman yetimlere ve ihtiyacı olan kişilere yardım etmemi ilke edinmemi sağlamıştır. Borçlu olan vatandaşların, bir bayram hediyesi olarak kabul etmesini rica ediyorum. Fındığın parası değil, ağacının kökü bile hepsine helal olsun” dedi.

'SOYADIM YARDIM ETMEYİ İLKE EDİNMEMİ SAĞLIYOR'

İmkanları dahilinde insanlara yardım etmek istediğini ve bu davranışı ile de maddi durumu iyi olan kişilere örnek olmayı amaçladığını ifade eden Yetim, “Yardımın gizli yapılması gerektiğini biliyorum. Ben yardım ettiğim kişileri tanımıyorum ve tanımak istemiyorum. Onların beni tanıması önemli değil. Ancak benim onları tanımamam gerekiyor. Onların beni görerek, mahcup olmalarını istemiyorum. Bu yardımın bir örnek teşkil etmesini amaçlıyorum. Maddi durumu olan kişileri teşvik etmek istiyorum. Ben bundan sonra da imkanım el verdiği sürece, insanlara yardım etmeye devam edeceğim. Benim soyadım Yetim. Soyadım bana her zaman bir şeyler hatırlatıyor. Ben yetim değilim ancak soyadım her zaman yetimlere, maddi durumu olmayanlara yardım etmemi ilke edinmemi sağlamıştır. Soyadım bana insanlara yardım etmem gerektiğini hiçbir zaman unutturmuyor. Her zaman şefkat ve yardım göstermeyi ilave olarak arzu ettiriyor" dedi.