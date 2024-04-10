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        Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti

        BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 08:31 Güncelleme: 10.04.2024 - 08:35
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        Bursa'da vatandaşlar, bayram namazı için Ulu Cami'ye akın etti
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        BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçeride yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

        Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar caminin avlusunda namaz kıldı. Tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camilerde de yoğunluk yaşandı. Namaz sonrası dualar edildi, ardından da cemaat bayramlaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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