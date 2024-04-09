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        Bursa'da çarşı ve pazarlarda arife günü yoğunluğu yaşandı

        Bursa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:47
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        Bursa'da çarşı ve pazarlarda arife günü yoğunluğu yaşandı
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        Bursa'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yapmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

        Kentte "ticaretin kalbi" olarak nitelendirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Cumhuriyet Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda arife günü hareketlilik arttı.

        Alışverişe çıkanlar, özellikle bayram şekeri, kuruyemiş satılan iş yerleri ile giyim ve ayakkabı üzerine faaliyet gösteren işletmelerden ihtiyaçlarını karşıladı.

        Çocukları ve torunlarına bayramlık almak isteyenler ise Kapalı Çarşı'yı tercih etti.

        Tuz Pazarı bölgesinde 15 yıldır şekerleme ve kuruyemiş satan Mehmet Çağlar, AA muhabirine, satışların yoğun olduğunu söyledi.

        Bayrama bir hafta kala tezgaha şekerlemeleri çıkardıklarını belirten Çağlar, "Cevizlerimiz var, baklava yapacağı zaman ceviz alıyor müşteriler. Herkesin bütçesine göre şeker var." dedi.

        Esnaf Mirza Turan ise yaklaşık 6 kuşaktır kadayıfçılık yaptıklarını dile getirdi.

        En çok satılan ürünlerin kadayıf, Kemalpaşa tatlısı, yufka olduğunu ifade eden Turan, "Arife gününde çok yoğun bir tempomuz var. Bayağı bir kuyruk oluyor. Ramazanın ilk haftası çok yoğundu. İkinci ve üçüncü haftası normalleşti biraz daha ama gene yoğun. Şimdi zirve yaptığı bir zaman, nefes alacak vaktimiz yok." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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