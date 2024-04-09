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        Bursa'da mezarlık ziyaretine giderken otomobilin çarptığı kadın ve yeğeni yaralandı

        Bursa'nın Kestel ilçesinde mezarlık ziyaretine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:30
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        Bursa'da mezarlık ziyaretine giderken otomobilin çarptığı kadın ve yeğeni yaralandı
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde mezarlık ziyaretine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Özlü ile yeğeni Medine Münevver Durdu'ya, Ankara istikametine seyir halinde olan H.G. idaresindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil çarptı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özlü ile Durdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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