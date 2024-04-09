Bursa'da mezarlık ziyaretine giderken otomobilin çarptığı kadın ve yeğeni yaralandı

Özlü ile Durdu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa-Ankara yolu Ümitalan mevkisinde mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Özlü ile yeğeni Medine Münevver Durdu'ya, Ankara istikametine seyir halinde olan H.G. idaresindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil çarptı.

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