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        Bursa'daki kırsal mahallede arife günlerinin "adak geleneği" yaşatılıyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde arife günlerine özgü "adak geleneği" yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:23
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        Bursa'daki kırsal mahallede arife günlerinin "adak geleneği" yaşatılıyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde arife günlerine özgü "adak geleneği" yaşatılıyor.

        Karaoğlanlar'da yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen gelenek, Ramazan Bayramı öncesi çocuklara hediyeler verilmesine dayanıyor.

        Geleneğin sürdürüldüğü mahallede çocuklar, ellerinde kutu, kova ve poşetlerle caminin önünde toplandı.

        Büyükler tarafından kek, şeker ve çikolata gibi hediyeler verilen çocuklar, bayram sevincini yaşamaya başladı.

        Adak geleneğiyle çocuklara bayramların birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak, onları yetişkinlerle bir araya getirmek ve bayram sevinci yaşatmak amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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