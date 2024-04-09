Mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan teyze- yeğen ağır yaralandı

BURSA’nın Kestel ilçesinde, mezarlık ziyaretine giderken otomobilin çarptığı Ayşe Özlü (46) ile yeğeni Medine Münevver Durdu (17) ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e yönüne giden Halil G. yönetimindeki 16 BCA 340 plakalı otomobil, mezarlık ziyareti için yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Özlü ile Medine Münevver Durdu'ya çarptı. Kazada, teyze ile yeğeni ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, karakola götürüldü.