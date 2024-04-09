Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla arife gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla arife gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşım için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla hareket eden tatilcilerin otoyoldaki hareketliliği devam ediyor.

        Osmangazi Köprüsü geçişinin ardından otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        İstanbul'dan güneye doğru seyreden araçlardan dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde de hareketlilik gözleniyor.

        Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Bayram tatilinde 'yağış' uyarısı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Balkon çöktü, yaşlı kadın yaralandı!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        Yürek yakan kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kaldı
        'Akıllı yollar' geliyor
        'Akıllı yollar' geliyor
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor

        Benzer Haberler

        Türk robot "Cuma"nın geliştirilmesi için yapay zeka çalışmaları sürüyor
        Türk robot "Cuma"nın geliştirilmesi için yapay zeka çalışmaları sürüyor
        Bursa'da bir iş insanı 400'den fazla kişinin elektrik faturasını ödedi
        Bursa'da bir iş insanı 400'den fazla kişinin elektrik faturasını ödedi
        Bursa'da tekne battı
        Bursa'da tekne battı
        TÜPRAŞ işçilerinin taşındığı servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı; o...
        TÜPRAŞ işçilerinin taşındığı servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı; o...
        Bursa'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın korkuttu
        Bursa'da, iş merkezinin çatısında çıkan yangın korkuttu
        Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı (2)
        Kamyonet, minibüse yandan çarpıp devrildi; 3 yaralı (2)