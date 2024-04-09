İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği sürüyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla arife gününde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşım için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla hareket eden tatilcilerin otoyoldaki hareketliliği devam ediyor.

Osmangazi Köprüsü geçişinin ardından otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'dan güneye doğru seyreden araçlardan dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde de hareketlilik gözleniyor.