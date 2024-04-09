Türk robot "Cuma"nın geliştirilmesi için yapay zeka çalışmaları sürüyor

Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firmasınca ilk fazı robotik kodlama eğitim materyali olarak tasarlanan ve "Cuma" adı verilen robot, yapay zeka kullanılarak konuşturuldu.

Yazılım sektöründe faaliyet gösteren firma ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle ilk aşama çalışmalarının ardından robotik kodlama eğitim materyali olarak üretilen robotun geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kafa, yarım gövde ve kollar şeklinde üretilen, kadın erkek, çocuk yetişkin ayrımı yapabilen, karşısındaki kişinin el, yüz hareketlerini taklit edebilen robotun yapay zeka ile görüntü işleme, dil çözümleme, duygu çözümleme, sorulan sorulara cevap verebilme gibi beceriler kazanması için çalışma yürütülüyor.

"Cuma"nın yapay zeka çalışmaları kapsamında jest ve mimikler kullanarak konuşmasına ilk örnek, Ramazan Bayramı tebriği oldu. Elleri ve kollarını, jest ve mimiklerini de kullanarak konuşan robot, şu mesajı seslendirdi: "Ramazan ayının manevi atmosferiyle bütünleştiği bu özel günlerde, sevdiklerinizle bir araya gelmenin, duaların kabul olduğu zaman diliminde birlik ve beraberliğin tadını çıkarmanızı dilerim. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperek sizlere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Rabbim sevdiklerinizle nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Ramazan Bayramınız kutlu olsun, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar."