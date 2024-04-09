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        Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

        BURSA'dasokakta oyun oynarken çarpan traktörün altında kalan Alparslan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:40
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        Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
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        BURSA'dasokakta oyun oynarken çarpan traktörün altında kalan Alparslan Ö. (7), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sezai P.'nin kullandığı 16 KFZ 94 plakalı traktör, sokakta oynayan Alparslan Ö.'ye çarptı. Çocuk traktörün altında kalırken, yoluna devam eden Sezai P. çığlıkları duyunca aracı durdurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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