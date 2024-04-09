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        Seyir halindeki otomobil otoyolda alev alev yandı; o anlar kamerada

        BURSA'da, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 18:25
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        Seyir halindeki otomobil otoyolda alev alev yandı; o anlar kamerada
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        BURSA’da, Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki 34 DCB 673 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başlaması üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Öte yandan, yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilin hurdaya döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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