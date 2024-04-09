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        İki otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan çıkan otomobile çarpan motosiklet, devrilerek karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:20
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        İki otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan çıkan otomobile çarpan motosiklet, devrilerek karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Sefa Can B.'nin (19) yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Eylül Caddesi'nde seyir halinde olan Sefa Can B. yönetimindeki 16 AOL 135 plakalı motosiklet, Rustavi Sokak'tan çıkan Ali B. (50) yönetimindeki 16 SLS 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet, karşı yönden gelen Fatih A. (42) yönetimindeki 10 AAP 780 plakalı otomobilin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sefa Can B., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

        Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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