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        Kick boks dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik'i ziyaret etti

        Kick boks dünya şampiyonu Azerbaycanlı sporcu Bahram Rajabzadeh, Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:35
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        Kick boks dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik'i ziyaret etti
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        Kick boks dünya şampiyonu Azerbaycanlı sporcu Bahram Rajabzadeh, Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. Rajabzahed, savunma sporu yapan gençlerle bir araya gelerek antrenman yaptı.

        Azerbaycan Kick Boks Milli Takımı sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, ilçeye geldi. Savunma sporcuları ile bir araya gelen Rajabzahed, antrenman yaptığı gençlerle, spor kariyeriyle ilgili de sohbet etti. Rajabzadeh, eldivenlerini imzaladığı sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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