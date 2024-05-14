Kick boks dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik'i ziyaret etti
Kick boks dünya şampiyonu Azerbaycanlı sporcu Bahram Rajabzadeh, Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti.
Kick boks dünya şampiyonu Azerbaycanlı sporcu Bahram Rajabzadeh, Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. Rajabzahed, savunma sporu yapan gençlerle bir araya gelerek antrenman yaptı.
Azerbaycan Kick Boks Milli Takımı sporcusu ve dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, İznik İyilik Sağlık Elçileri Derneği'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, ilçeye geldi. Savunma sporcuları ile bir araya gelen Rajabzahed, antrenman yaptığı gençlerle, spor kariyeriyle ilgili de sohbet etti. Rajabzadeh, eldivenlerini imzaladığı sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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