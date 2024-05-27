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        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücü Cüneyt K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:05
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        Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücü Cüneyt K. (42) ile eşi Simge K. (39), yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Cüneyt K. idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bloku yerinden koparak yola savrulurken, kazada sürücü Cüneyt K. ile eşi Simge K. yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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