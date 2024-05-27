Bursa'da otomobil, bariyerlere çarptı; sürücü ile eşi yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Cüneyt K. idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bloku yerinden koparak yola savrulurken, kazada sürücü Cüneyt K. ile eşi Simge K. yaralandı. Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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