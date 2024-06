Prof. Dr. Tayar: Kurbanlıkların atıkları ve organları, sokak köpeklerine yedirilmemeli

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıkların iç organları ve atıklarının sokak köpeklerinin ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması gerektiğini söyledi. 'Ekinokok' adı verilen zoonoz parazitlerin, hayvanlardan insanlara geçtiğini belirten Prof. Dr. Tayar, "İnsanlara bulaşır ve köpekler buna ara konakçılık yapar. Köpeğin bağırsağındaki parazit, bir şekilde ortama bulaşır ve insanlarda kistler oluşturur. Bunlar organlara yerleşerek, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. O yüzden kurban kestikten sonra bu hastalıklı organların, asla açıkta bırakılmaması ve başıboş köpeklere yedirilmemesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Tayar, yaklaşan bayram öncesi, kurbanlık alımı, kesimi ve sonrasındaki süreç hakkında da bilgi verdi. Kurbanlıkların alınırken, veteriner kontrolünden geçirilip küpesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tayar, hayvanların profesyonel kişilere, veteriner kontrolünde kestirilmesini önererek, "Yılda bir kere de olsa her eve kırmızı et girmesi, insan sağlığı açısından çok önemli. Kurban Bayramı'nın ilk aşaması, kurbanlık hayvanın temin edilmesidir. Bu üreticiden ve hayvan pazarlarından gerçekleşiyordu. Zaten artık hayvan pazarları ve üreticide bu sistem kuruldu. Pazara gelen hayvanların kesim öncesi muayeneleri yapılıyor. Artık, hayvan kesildiği zaman, herhangi bir sağlık riski taşımadığını anlayabiliyoruz. Pazarlardan alınacak hayvanlarda güvence var. Hayvanların kulak küpeleri üzerinden, doğum yeri ve hastalıkları gibi geçirdiği aşamaları öğrenme şansımız var. Kurbanlık hayvan, son dönemde internet üzerinde sadece kredi kartı numarası girerek de satın alınabiliyor. Tüketici, kurban temin ederken hayvan pazarlarından temin ederse, olası riskler tamamen ortadan kalkar. Hayvan herhangi sağlık riski taşımaz ve gebelik gibi kesime uygun olmama durumuyla karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.

'POŞETTE DURAN ETLERLE, EL BOMBASINI EVE GETİRİYORUZ'

Kurban kesiminden sonra insan sağlığını etkileyen yanlışları da sıralayan Prof. Dr. Tayar, şöyle konuştu:

"Kurbanı kestikten sonra da yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi, hayvan daha sıcakken bu karkas etleri poşet ve kovalara koyarak eve getirmektir. Bu, sıcakta üreyen bakteriler için iyi bir fırsattır. Poşette duran etlerle, el bombasını eve getiriyoruz demek oluyor. Kurban kesildikten sonra bu etleri 1 gece serin bir yerde bekletmek gerekir. Kesilen hayvanın eti hemen parçalanmamalıdır. Hayvanın gövdeleri serin bir yerde asılarak, insan tüketimine hazır hale gelmelidir. Etler parçalandıktan sonra, hepimizi mutlu eden kısım olan dağıtım aşaması başlıyor. Her eve kırmızı et girecek ve bu durum et fiyatlarını düşürerek, gıda enflasyonunun aşağı inmesini sağlayacaktır. Yılda 1 defa et giren evler var ve o evler protein, D vitamini ve demirle tanışacak. Büyümek için gerekli olan protein ve mineraller eve girecek. Tüm bu aşamaların sonunda, sağlıklı bir hayvan temin ettik, sağlıklı koşullarda kestik, sağlıklı koşullarda soğuttuk ve parçaladık. Hem ibadetimizi yerine getirmiş olduk hem de paylaşımın güzelliğini yaşamış olduk. Biz kurbanı, et bayramı olarak algılarsak, manevi havadan uzaklaşmış oluruz. Kurbanda sağlığımızı kesmeyelim ve Kurban Bayramı'nı bir et bayramına dönüştürmeyelim."