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        GÜNCELLEME - Bursa'da 32 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hastaneye başvuran 32 kişi, yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:43 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:43
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        GÜNCELLEME - Bursa'da 32 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hastaneye başvuran 32 kişi, yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

        İlçede 32 kişi, bulantı ve ishal şikayetiyle Yenişehir Devlet Hastanesine başvurdu.

        Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerin, İznik Caddesi'nde bir restorandan tavuk döner yediklerinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Görevlilerce restoranın satışları durdurulurken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alınarak İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

        Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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