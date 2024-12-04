TOFAŞ - Maroussi Basketball Club: 96-83
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna) , Valentin Oliot (Fransa)TOFAŞ: Reed 7, Özgür Cengiz, Perez 20, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 3, Pasecnikler 9, O'Brien 11, Bankston 9MAROUSSI BASKETBALL CLUB: Raynolds 13, Karakostas 10, Fridriksson 9, Raduljica 4, Giannopoulos 3, Keene 14, Tanoulis, Langevine 11, Mantzoukas 11, Iordanou, Nikolaidis 6, Stasinos 21'İNCİ PERİYOT: 21-20DEVRE: 48-383'ÜNCÜ PERİYOT: 72-59FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club takımını 96-83 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna) , Valentin Oliot (Fransa)
TOFAŞ: Reed 7, Özgür Cengiz, Perez 20, Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 18, Demircan Demir, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 3, Pasecnikler 9, O'Brien 11, Bankston 9
MAROUSSI BASKETBALL CLUB: Raynolds 13, Karakostas 10, Fridriksson 9, Raduljica 4, Giannopoulos 3, Keene 14, Tanoulis, Langevine 11, Mantzoukas 11, Iordanou, Nikolaidis 6, Stasinos 2
1’İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 48-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-59
FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur K Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club takımını 96-83 mağlup etti.
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