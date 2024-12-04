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        Bursa'da devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü öldü, sızan asit dereye karıştı (2)

        ŞOFÖRÜNCANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoför Kıyasettin Kara'nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:40
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        Bursa'da devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü öldü, sızan asit dereye karıştı (2)
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        ŞOFÖRÜNCANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoför Kıyasettin Kara’nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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