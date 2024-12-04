Bursa'da devrilen asit yüklü tankerin sürücüsü öldü, sızan asit dereye karıştı (2)
ŞOFÖRÜNCANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDIBursa'nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoför Kıyasettin Kara'nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ŞOFÖRÜNCANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu araçta sıkışarak hayatını kaybeden şoför Kıyasettin Kara’nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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