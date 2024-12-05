Bursaspor- Vanspor: 2-2 (6-7)

Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında 2'nci lig takımlarından Vanspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor, normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltı atışları sonucu 7-6’lık skorla kaybederek kupaya veda etti.

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