Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Yenişehir'de kereste fabrikasında yangın

        BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Yenişehir'de kereste fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Yenişehir'de Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı: 3 yaralı
        Yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı: 3 yaralı
        İşitme engelli köpek "Modlie" işaret komutlarıyla hareket ediyor
        İşitme engelli köpek "Modlie" işaret komutlarıyla hareket ediyor
        2'nci kat penceresinden düşüp öldü
        2'nci kat penceresinden düşüp öldü
        Trafikte silahlı, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
        Trafikte silahlı, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
        Genç kıza gece boyunca istismarda bulunup, erkek kıyafeti giydirerek evine...
        Genç kıza gece boyunca istismarda bulunup, erkek kıyafeti giydirerek evine...