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        Bursa'daki traktör kazasında Elif'in ardından kardeşi Esmanur da kurtarılamadı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun'un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:15
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        Bursa'daki traktör kazasında Elif'in ardından kardeşi Esmanur da kurtarılamadı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 13 Temmuz sabahı, kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı 10 SF 882 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakımda tedavisi süren Esmanur Argun da önceki gün yaşamını yitirdi. Esmanur Argun, ablası gibi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ayten Sevim, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan tutuklanarak, Yenişehir ilçesindeki Kadın Cezaevi’ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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