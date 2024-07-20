Bursa'daki traktör kazasında Elif'in ardından kardeşi Esmanur da kurtarılamadı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan traktörün devrildiği kazada Elif Argun’un (16) ardından kardeşi Esmanur Argun (15) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Temmuz sabahı, kırsal Ormankadı Mahallesi Setboyu mevkisinde meydana geldi. Römorkunda mevsimlik işçileri taşıyan Ayten Sevim'in (35) kullandığı 10 SF 882 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ayten Sevim, Elif ve Esmanur Argun kardeşler, Ö.A. (12) ve İ.A (31) yaralandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Elif Argun doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Esmanur Argun ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.