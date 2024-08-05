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        Dere yatağına düşen traktörün altında kalan sürücü öldü

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde dere yatağına düşen traktörün altında kalan Kemal Ferik (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:08 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:10
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        Dere yatağına düşen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde dere yatağına düşen traktörün altında kalan Kemal Ferik (80), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. 16 VY 583 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek için yola çıkan Kemal Ferik, ana yola çıkış yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Geri kaymaya başlayan traktör, 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek ters döndü. Kemal Ferik, traktörün altında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Ferik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan, 2 çocuk babası Ferik'in cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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