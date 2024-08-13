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        'Daireyi aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim' diyen Begüm, 6'ncı kattan atlayıp yaşamına son verdi

        BURSA'da, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına, "Bu daire çok güzelmiş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 13.08.2024 - 19:36
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        'Daireyi aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim' diyen Begüm, 6'ncı kattan atlayıp yaşamına son verdi
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        BURSA'da, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına, "Bu daire çok güzelmiş. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek çıkan Begüm İşmen (19), kendini boşluğa bırakıp, yaşamına son verdi. Genç kızın bıraktığı notta "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" ifadeleri yer aldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 2'nci Meşe Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. Binanın önüne gelen Begüm İşmen, iddiaya göne, burada bulunan görevliye "Bu daire çok hoşuma gitti. Aileme göstermek için fotoğraf çekeceğim" diyerek 7 katlı binanın 6'ncı katına çıktı. Katta bir süre gezen genç kız, "Böyle olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ailemden özür diliyorum. Özellikle babamdan" yazılı not bıraktıktan sonra, kendini boşluğa bıraktı. Toprak zemine düşen Begüm ağır yaralanırken, görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerin yapılan Begüm, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Begüm İşmen'in cansız bedeni, otopsisi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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