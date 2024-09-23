Bursa'da eğitim uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti (3)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı’nın hayatını kaybettiği uçak kazasının, iniş-kalkış çalışması sırasında meydana geldiği öğrenildi. Fenix Havacılığa ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağının sol kanadının, 07 pistine acil iniş çalışması yaptığı sırada piste değdiği ve uçağın takla attığı belirtildi.

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