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        İnegölspor - Kepez Spor Futbol: 1-0

        STAT: İnegöl ilçeHAKEMLER: Birkan Altındaş, Muhammed Yıldız, Murat ŞimşekİNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:15
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        İnegölspor - Kepez Spor Futbol: 1-0
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        STAT: İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Birkan Altındaş, Muhammed Yıldız, Murat Şimşek

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dk. 74 Recep Efe Koçak) İbrahim Can Köse, Batuhan Günaldı, Özcan Aydın (Dk 69 Alpay Koçaklı) (Dk 90 Bilal Gündoğdu) , Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Fatih Aktay (Dk. 69 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk

        KEPEZ SPOR FUTBOL: Burak Çapkınoğlu, Emrah Taysı, Selim Ay, Emre Can Atila (Dk. 76 Safa Kınalı) , Murat Yılmaz (Dk 76 Ahmet Yazar) Cerem Talha Dinçer, Serkan Yavuz, Furkan Çil (Dk 71 Üstün Bilgi), Muhammed Mustafa Pınarcı (Dk. 46 Aykut Uluç) , Onur Karakabak, Melik Derin (Dk. 46 Ahmet Hakan Demirli)

        GOL: Mustafa Mete Tetik (İnegölspor)

        SARI KARTLAR: İsmail Zehir, Batuhan Günaldı (İnegölspor) Murat Yılmaz, Aykut Uluç (Kepez)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kepez Spor Futbol'u 1-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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