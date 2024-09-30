Yola çıkan ayı kamerada

Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 2 arkadaş otomobille gezerken, aniden yola ayı çıktı. Bir süre aracın önünde yolda gezinen ayı, daha sonra ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. Otomobildekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

BURSA'da, kara yoluna çıkan ayı, bu sırada otomobille yoldan geçen 2 arkadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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