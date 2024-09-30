Motorlu testere ile odun keserken, 2 parmağı koptu

İnegöl ilçesinin kırsal Gülbahçe Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde odun kesen Bilal A.’nın kaydırdığı motorlu testere, sol elinin orta ve yüzük parmağını kesti. 2 parmağı kopan Bilal A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bilal A., ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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