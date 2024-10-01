Bursa'da otomobil parçası üreten fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobillerin alt kauçuk parçalarını üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
BURSA'nın Nilüfer ilçesinde otomobillerin alt kauçuk parçalarını üreten bir fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bacasında çıktı. Otomobillerin alt kauçuk parçalarının üretildiği öğrenilen fabrika tedbir amaçlı boşaltılırken, bacasındaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, etkilenin olmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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