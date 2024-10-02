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        Yaren leylek ile balıkçı Adem'in dostluğu 4 Ekim'de beyaz perdede

        BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu belgesele konu olan Yaren leylek, beyaz perdeye taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:10
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        Yaren leylek ile balıkçı Adem'in dostluğu 4 Ekim'de beyaz perdede
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        BURSA’da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu belgesele konu olan Yaren leylek, beyaz perdeye taşındı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı ve şarkısını Aydilge’nin yaptığı ‘Yaren Leylek’ filmi, 4 Ekim’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katıldığı filmin galasından fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, eşi Nazlı ile birlikte 27 Ağustos'ta göç yoluna çıkarken, ardında beyaz perdeye taşınan hikayesini bıraktı. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan hikayesi, Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanan Yaren Leylek, 4 Ekim'de ikinci filmiyle sinema izleyicisiyle buluşacak.

        GALASI İSTANBUL'DA YAPILDI

        Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesinden kurgulanan 'Yaren Leylek' filminin dün akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galasına balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katılan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tüydeş, paylaşımında, "Dün gece Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya Adem Amca ile birlikte katıldık. Adem Amca, gecenin yıldızları arasındaydı elbette. Gerek filmin başrolündekiler gerekse yapımcılar kendisiyle çok sıcak ve yakından ilgilendiler" ifadelerine yer verdi.

        Projede danışman olarak yer alan Alper Tüydeş, geceden kareleri, "Hikayede sadece senaryo kurgu. İçerisinde Karacabey'in çorap örme geleneği, soğanlı böreği, Karacabey Longozu, Avrupa Leylek Köyü, leylek yuva temizliği, Suuçtu Şelalesi, longozun milli park olma sürecine kadar çok keyifli detaylar ve doğaya dair mesajlar var. Akşam ortaya çıkan işi gördükten sonra şunu büyük bir mutlulukla söyleyebilirim, ailece bu filme gidin. Çocuklarınıza izleyin, izlettirin" notuyla paylaştı.

        VİZYONA GİRECEK

        Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim'de vizyona girecek olan 'Yaren Leylek' filminin oyuncu kadrosunda ise usta isimler yer alıyor. Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir'in oynadığı filmin şarkısı da Aydilge imzasını taşıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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