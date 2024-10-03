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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum

        BURSA'da 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u (23) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Miraç Çağlar (26), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:10
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        Cezaevinden izinli çıkan hükümlüyü öldüren şüpheli: Yanlışlıkla vurdum
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        BURSA'da 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u (23) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Miraç Çağlar (26), adliyeye sevk edildi. Sorgusunda, Uzun'un yanındaki arkadaşı Mertcan Başdar (25) ile aralarında husumet olduğunu belirten Çağlar, "Mertcan'a ateş etmiştim, yanlışlıkla Hüseyin'i vurdum" dedi.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Mertcan Başdar'la yürüyen Hüseyin Uzun, yol kenarında motosiklet üzerinde bekleyen kişi tarafından tabancayla vuruldu. Boynuna isabet edip, kulağından çıkan kurşunla ağır yaralanan Uzun yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı da bölgeden uzaklaşırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, yaşamını yitirdi. Hüseyin Uzun'un 'Hırsızlık' suçundan hükümlü olduğu, cezaevinden 10 gün önce izinli olarak ayrıldığı, üzerinden cezaevi izin kağıdının çıktığı öğrenildi.

        SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hüseyin Uzun'un yanındaki arkadaşı ile kaldırımda yürüdüğü, yol kenarında bekleyen motosikletli tarafından vurulduğu ve şüphelinin hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Görüntülerde ayrıca Uzun'un vurulmasının ardından arkadaşı Mertcan Başdar'ın ara sokağa girip, koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Miraç Çağlar olduğunu belirleyip, Nilüfer ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Miraç Çağlar sorgusunda, Uzun'un yanındaki arkadaşı Mertcan Başdar ile arasında borç meselesinden dolayı husumet olduğunu belirterek, "Mertcan'ı takip etmek için evinin olduğu bölgeye gittim. Daha sonra Mertcan, benim de tanıdığım Hüseyin'le beraber evden çıktı. Bir süre takip ettikten sonra ateş ettim. Ancak Mertcan'a ateş etmiştim, yanlışlıkla Hüseyin'i vurdum" dedi. Çağlar'ın ifadesi sonrası dün Mertcan Başdar da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Miraç Çağlar ile Mertcan Başdar, adliyeye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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